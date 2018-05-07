Присуждающая Нобелевскую премию академия официально приняла отставку четырех членов

Присуждающая Нобелевскую премию в области литературы Шведская академия официально приняла отставку четверых ее членов: Лотты Лотасс, Класа Эстергрена, Сары Стридсберг и Керстин Экман. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила газета Svenska Dagbladet.

"В ближайшие дни мы выпустим пресс-релиз об их отставке. Это три человека и с ними еще и Керстин Экман. Она так долго не принимала участие в работе Академии, что мы считаем это достаточным основанием [для согласия об уходе]", - заявил исполняющий обязанности постоянного секретаря Шведской академии Андерс Ульссон в интервью изданию.

В ближайшее время должны пройти выборы новых академиков, что необходимо для нормальной работы учреждения, в том числе над выбором лауреата Нобелевской премии.

В прошлом месяце Эстергрен, Лотасс и Стридсберг подали заявление о выходе из состава Академии, а Экман выражала такое желание еще до этого.

Шведская академия в минувшую пятницу решила перенести присуждение премии - 2018 на будущий год на фоне того, что число ее членов сократилось, и что "во всем мире ослабло доверие" к ней.





