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На верблюдах из Монголии в Лондон: кадры необычного путешествия


Семь монгольских путешественников решили преодолеть 12 тысяч километров "Шелкового пути" за два года, чтобы привлечь внимание к культуре и истории своей страны. Смотрите на видео, как путешественники отправились на верблюдах из Улан-Батора в Лондон, передает Арменпресс.




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