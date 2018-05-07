На верблюдах из Монголии в Лондон: кадры необычного путешествия

Семь монгольских путешественников решили преодолеть 12 тысяч километров "Шелкового пути" за два года, чтобы привлечь внимание к культуре и истории своей страны. Смотрите на видео, как путешественники отправились на верблюдах из Улан-Батора в Лондон, передает Арменпресс.