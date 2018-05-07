Президент Республики Армения в ходе выборов премьера ожидает от политических партий мудрости и дальновидности

Президент Республики Армения Армен Саркисян 7 мая направил послание в связи со вторым туром выборов премьер-министра, который состоится 8 мая в Национальном Собрании.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Завтра в Национальном Собрании состоится второй тур выборов премьер-министра Армении.

Это переломный и ответственный момент для будущего Армении. Все мы, в первую очередь политические руководители, а также весь наш народ в Армении, Арцахе или диаспоре, должны с этим осознанием оценивать ситуацию и сделать наши шаги.

Если мы хотим выйти из этой ситуации выигравшими, а мы обязаны выйти победившими, мы должны тщательно ввести в русло энергию, накопленную нашим обществом в эти дни, и сохранить авторитет, который Армения получила благодаря всенародному движению на международной арене.

Мы ожидаем, что представленные в Национальном Собрании политические силы продемонстрируют максимальную мудрость и дальновидность при принятии решений и будут руководствоваться благосостоянием общества и национальными интересами.

Я убежден, что все вопросы могут быть решены в духе национального согласия.

Наш народ ждет этого от своих политических лидеров.

Я убежден, что благодаря полезному всему обществу решению в Армении будет создана атмосфера общественного доверия, и наши граждане вместе со всеми армянами начнут деятельность во благо процветания Родины.

Следовательно, к делу, ради Новой Армении!»