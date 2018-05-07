Гробницу Тутанхамона оставят в покое

Египетские власти прекратили поиски секретной комнаты в гробнице древнего царя Тутанхамона и отказались признать ее существование, как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник BBC News.

Ранее чиновники заявляли в 90-процентной уверенности в существовании секретной комнаты. Согласно одной из гипотез, это могла быть гробница царицы Нефертити, предположительно, матери Тутанхамона.

Останки царицы Нефертити до сих пор не обнаружены. Она была женой фараона Эхнатона и, благодаря своему скульптурному портрету, остается самой узнаваемой женщиной Древнего Египта. Нефертити, предположительно правила страной в период между смертью своего мужа и совершеннолетием сына.

Специалисты из Туринского университета провели повторное сканирование гробницы Тутанхамона и не выявили следов, указывающих на секретные помещения. Власти Египта признали результат их работы и отказались от дальнейших поисков.