Мэр Еревана направил поздравительное послание по случаю Дня радио

Мэр Еревана Тарон Маргарян 7 мая направил поздравительное послание по случаю Дня радио.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в послании говорится:

«Уважаемые работники радио,

от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем радио.

На протяжении десятилетий радио было самым массовым и доступным способом, которое предоставляло информацию общественности. В условиях конкуренции с телевидением и развития интернета, радио по сей день сохранило свою важную роль и значение. Во всем мире радио и сегодня продолжает оставаться предпочтительным источником информации для миллионов людей, предоставляя оперативную и объективную информацию.

Уважаемые радиожурналисты и сотрудники радио,

Я убежден, что вы и впредь с той же преданностью и усердием продолжите вашу деятельность, оправдывая ожидания ваших преданных слушателей. Желаю вам бесперебойного эфира, новых успехов и достижений в вашей важной и ответственной деятельности».