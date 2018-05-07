Air France отменит 8 мая около 20% рейсов из-за забастовки персонала

Французская авиакомпания Air France отменит 8 мая около 20% своих рейсов из-за новой забастовки персонала. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на руководство авиаперевозчика.

Предстоящая стачка станет 15-ой по счету в серии забастовок, которые организуют профсоюзы трудящихся, требующих повышения зарплаты. В авиакомпании уточнили, что Air France намерена обеспечить в этот день около 95% дальне- и 75% среденемагистральных рейсов, пребывающих и отправляющихся из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Компания также планирует выполнить 82% рейсов на короткие расстояния.

Работники Air France требуют от руководства повышения заработных плат на 6%.

Разработанный руководством компании и предложенный для голосования сотрудникам план по улучшению положения трудящихся был отвергнут в минувшую пятницу большинством голосов. После этого глава Air France-KLM Жан-Марк Жанейак, не сумев достичь компромисса в конфликте с профсоюзами, подал в отставку.