В Японии начался фестиваль глициний Great Westeria

В Японии начался традиционный фестиваль глицинии, который считается вторым после сакуры национальным цветком, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Цветет глициния или вистерия до двадцатых чисел мая по всей территории Японии, но фестиваль в ее честь наиболее пышно отмечается в нескольких городах.

Так, в Окадзаки в префектуре Аити цветок является официальным символом города и признается культурной ценностью. Здесь расположен парк, где площадь решеток, по которым вьется глициния, составляет около 1300 квадратных метров. А отдельные грозди глициний здесь достигают метровой длины!

Также цветение глицинии широко отмечают в городе Асикага в префектуре Тотиги, там в парке растут пурпурные, розовые, белые, голубые, желтые и фиолетовые глицинии, и возраст отдельных лиан доходит до 150 лет.