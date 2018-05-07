Путин предложил переназначить Медведева премьером

Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. Его кандидатура внесена в Госдуму для получения согласия на назначение главой правительства, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Планируется, что сегодня кандидат в премьеры проведет консультации с парламентскими фракциями "Единая Россия" и ЛДПР, а завтра - с КПРФ и "Справедливая Россия". Заседание Думы по утверждению нового главы правительства намечено на 8 мая.

Сегодня после инаугурации президента Дмитрий Медведев подписал распоряжение осложении полномочий правительства, как того требует Конституция. Все члены кабинета министров перешли в ранг исполняющих обязанности до формирования нового правительства.