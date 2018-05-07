Кабмин ФРГ подтвердил визит Меркель в Сочи 18 мая

Представитель кабинета министров ФРГ подтвердил в понедельник ТАСС визит канцлера Ангелы Меркель в Сочи 18 мая, не раскрыв его деталей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Визит в Сочи состоится 18 мая. Дальнейшая информация с нашей стороны будет обнародована позднее", - отметил он.

О том, что Меркель посетит Сочи с рабочим визитом 18 мая, сообщил ранее в понедельник и.о. помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер на брифинге в понедельник напомнила, что сама Меркель ранее заявила о возможной скорой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В середине апреля глава правительства ФРГ сказала, что надеется провести прямые переговоры с президентом России "в обозримом времени".





