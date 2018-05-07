Американец прокатился с тысячами пчел в кабине грузовика

Пасечник из США Уоллес Лизервуд (Wallace Leatherwood) проехал 65 километров в кабине грузовика с тысячами пчел. На видео инцидента обратил внимание новостной портал ABC News.

Американец вез насекомых на продажу и по пути вышел из машины пообедать. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что около трех тысяч пчел сумели выбраться из своих контейнеров и заполонили кабину грузовика. Он решил продолжить путь. «Я не хотел терять своих пчел. Они стоят 165 долларов за коробку», — признался журналистам Лизервуд, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Свою поездку мужчина запечатлел на видео. «Хьюстон, у нас проблемы. Девочки сбежали», — шутливо прокомментировал пасечник ситуацию. Он отметил, что во время движения его не укусило ни одно насекомое, тем не менее он все же заработал несколько укусов, когда доставал пчел из грузовика.