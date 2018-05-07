Тадж-Махал будут очищать за полмиллиона долларов

Верховный суд Индии обязал правительство страны вернуть самому знаковому туристическому объекту — Тадж-Махалу – его изначальный белый цвет, как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

В Индии состоялись слушания по поводу комплекса работ по очистке объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Они проводятся с конца прошлого года. Памятник пытаются очистить от жира, грязи, пыли, экскрементов насекомых и птиц.

Правительство выделило на это 500 тысяч долларов. Ход работ контролирует Верховный суд Индии.

Как пишет индийская пресса, судьи Мадан Локур и Дипак Гупта были потрясены, когда им представили изображения грязных пятен и прочие повреждения Тадж-Махала, которых стало еще больше по сравнению с началом восстановительных работ.

"Раньше Тадж-Махал был желтым, теперь же он становится коричневым и зеленым. Это очень серьезно", — заявили судьи, обращаясь к представителям правительства.

В итоге суд дал поручение правительственным чиновникам провести консультации с местными и международными экспертами по предотвращению дальнейшего ущерба Тадж-Махалу, который ежегодно посещает около семи миллионов туристов.