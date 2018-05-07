Девушкам предложили дополнить «голые» джинсы «полуголым» пиджаком

Основатель итальянской марки Unravel Project дизайнер Бен Тавернити выпустил в продажу новую модель верхней одежды — половину классического женского пиджака. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Metro.

По информации на официальном сайте бренда, черный асимметричный жакет с одним рукавом изготовлен из шелка и хлопка.

Пользователи соцсетей не одобрили дизайн итальянского модельера. «Я лучше заболею лейкемией», — писали комментаторы в Twitter.

Другие порекомендовали носить пиджак с «голыми джинсами», которые недавно были предложены американским брендом Carmar.

Carmarпредставил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.