Израильский министр пригрозил уничтожить Асада

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц пригрозил президенту Сирии Башару Асаду свержением и ликвидацией, если тот будет и дальше позволять Ирану действовать с территории его страны, цитирует политика местный новостной интернет-ресурс "Уай-нет".

Израильские власти обвиняют Иран, который является одним из главных союзников Сирии, в стремлении превратить страну во враждебный плацдарм и обещают этого не допустить, не останавливаясь перед применением военной силы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если сирийский президент Башар Асад продолжит позволять иранцам действовать из Сирии, то Израиль его ликвидирует и свергнет его режим", — приводит издание выдержки из интервью Штайница.

Он призвал всех, "кто заинтересован в выживании Асада", убедить его в необходимости мешать агрессивным действиям против Израиля.