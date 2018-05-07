Известный итальянский режиссер Эрманно Ольми скончался в возрасте 86 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство ANSA.

Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля за ленту "Дерево для башмаков" (L'Albero degli zoccoli, 1978), а также "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за "Легенду о святом пропойце" (La Leggenda del santo bevitore, 1988) известен своим самобытным стилем повествования.

Мастер, несмотря на тяжелую болезнь, много работал. Его последняя полнометражная картина "Вернутся зеленые луга" (Tornerrano i prati, 2014) повествует о трагических для итальянцев событиях Первой мировой войны. Режиссер многократно становился лауреатом итальянских кинопремий, включая David di Donatello.





