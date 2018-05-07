Более 2 тысяч немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, призвав вести борьбу с излишним употреблением сахара на федеральном уровне. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет Handelsblatt.

По аналогии с ограничениями на употребление табака медики предлагают комплексные законодательные меры, включая налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара (в первую очередь, сладкие напитки), а также запреты на адресованную детям рекламу. Другими мерами распространение ожирения и диабета в Германии не остановить, считают авторы пятистраничного документа.

Пока правительство Германии на открытое письмо медиков официально не отреагировало, сообщает Deutsche Welle. Ряд членов кабинета от ХДС, партии Меркель, считают, что государству следует не предписывать населению, что оно должно или не должно есть, а усиленно пропагандировать здоровую пищу и в целом здоровый образ жизни.