Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в связи с началом нового срока Владимира Путина, который ранее сегодня вступил в должность президента. В соответствии со статьей 116 Конституции премьер подписывает прошение об отставке кабинета перед новым главой государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отставка, помимо премьера, касается его заместителей и федеральных министров. В состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров, в том числе один первый, и 22 федеральных министра. Согласно Конституции, им поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Ожидается, что имя нового премьера страна узнает в самое ближайшее время. Шесть лет назад имя кандидата на должность главы правительства было названо Путиным менее чем через два часа после завершения церемонии инаугурации.

Завтра, 8 мая, Госдума должна собраться для утверждения нового главы правительства. Планируется, что уже сегодня кандидат в премьеры, предложенный президентом, проведет консультации с парламентскими фракциями "Единая Россия" и ЛДПР, а во вторник, перед утверждением, - с КПРФ и "Справедливая Россия".

Согласно Конституции, председатель правительства РФ назначается президентом с согласия Госдумы.