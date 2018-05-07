Аппарат НС будет и впредь одной из самых дисциплинированных структур в нашей стране: А.Сагателян

За деятельное участие и высокоэффективное исполнение служебных обязанностей в подготовительных работах специального заседания Национального Собрания Армении, посвященного инаугурации президента Армении, сотрудники государственной системы 5 мая награждены Благодарственными грамотами председателя НС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, руководитель-генеральный секретарь аппарата НС А.Сагателян в своем слове отметил, что на подготовительном этапе профессиональный подход и слаженная работа создали предпосылки, чтобы церемония удостоилась высокой оценки как политического руководства страны, так и международных структур и гостей.

А.Сагателян, в частности, отметил, что парламент наделен стабилизирующей положение миссией, что особенно важно в настоящее время. Он подчеркнул, что Аппарат НС, независимо от политических сил, орган, осуществляющий профессиональную деятельность, и независимо от политических обстоятельств обязан и впредь оставаться одной из самых дисциплинированных, организованных и эффективных структур в нашей стране.

Поблагодарив за выполненную и исполняемую работу, А.Сагателян добавил, что аппарат НС, являясь аполитичным органом, независимо от личных подходов и симпатий каждого, должен продолжать обеспечивать равные условия для всех представленных в парламенте политических сил.