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Роухани: Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США


Иран будет яростно сопротивляться давлению со стороны США, если они будут ограничивать его влияние как в регионе Ближнего Востока, так и в мире. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.

"Если они хотят удостовериться в том, что мы не стремимся обладать ядерной бомбой, мы неоднократно заявляли, что это не так и мы не будем... но если они хотят ослабить Иран и ограничить его влияние будь или в регионе, или во всем мире, Иран будет яростно сопротивляться", - приводит агентство Reuters слова Роухани.

По данным агентства, президент также заявил, что США будут сожалеть о своем решении, если выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.



 




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