Фестиваль, посвященный киносаге "Звездные войны", прошел в минувшие выходные на юго-западном побережье Ирландии. Эти места хорошо известны поклонникам фильма - его создатели выбрали суровые скалы Атлантики для натурных съемок последних двух сезонов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Главным местом празднований стали городки Баллиферритер, Портмаги, Баллинскеллигс, а также остров Валентия в графстве Керри. Гости, одетые в костюмы своих любимых персонажей, смогли также посетить мыс Сли хэд. Расположенные там доисторические каменные постройки по воле создателей "Звездных войн" послужили убежищем для Люка Скайуокера - одного из главных героев. Первым участникам фестиваля также представилась возможность попробовать себя в роли кино-дублеров. Организаторы мероприятий - Национальное турагентство Failte Ireland - осуществляли профессиональную съемку, повторяющую сюжеты киносаги, которая в дальнейшем будет использована для рекламных целей.

"Премьера удалась. Думаю, наши гости получили массу удовольствия", - заявил по итогам трехдневного мероприятия госминистр по туризму и спорту Ирландии Брендан Гриффин. Он выразил уверенность, что праздник позволит дополнительно популяризировать ирландское западное побережье на международном уровне.