Новая кинокартина по вселенной Marvel "Мстители: война бесконечности" заработала в мировом прокате $1 млрд всего за 11 дней - быстрее, чем любой другой фильм в истории, по данным сайта BoxOfficeMojo.

Совокупные сборы составляют $1,16 млрд, при этом в Китае, втором по величине кинорынке мира, фильм начнут показывать только с 11 мая. В США и Канаде фильм уже собрал $450 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мстители" стали безоговорочным лидером североамериканского проката на прошедших выходных, заработав $112,5 млн. "Многие картины могут только мечтать о таких сборах в премьерный уик-энд", - говорит эксперт ComScore Пол Дергарабедян.

Фильм возглавил рейтинги проката во всех странах. В частности, в России "Мстители" установили новый рекорд кассовых сборов в первые выходные, $17,6 млн, превзойдя показатель прошлогодних "Пиратов Карибского моря".

Ранее картина установила абсолютный рекорд по сборам в первый уик-энд в мире ($630 млн) и в США ($258 млн).

Аналитики прогнозируют дальнейшие успехи и новые рекорды "Мстителей", поскольку до 15 мая, когда в прокат выйдет второй "Дедпул", на киноэкранах не ожидается громких премьер.