В случае избрания Пашиняна премьер-министром, в правительстве не будет олигархов

Депутат НС Армении, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян уверяет, что не будет включать олигархов в состав нового правительства Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат НС Армении, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.

Комментируя разговоры о том, что в случае избрания премьер-министром он назначит вице-премьером Хачатура Сукиасяна, и недовольство возвращением во власть олигархов, он сказал: «Могу уверить, что в правительстве не будет олигархов».

«Мы не готовимся к вендеттам. Страница политических и экономических преследований в Армении закрыта, и перед нами стоит задача сформировать атмосферу толерантности», - сказал Пашинян. «В Армении произошла революция любви и солидарности, и эта атмосфера должна сохраниться. Однако это не означает, что поставленные цели по обеспечению законности в стране и обеспечения равенства перед законом не будут решаться. Все вопросы будут решаться, но никогда одно не будет решено за счет другого», - сказал Пашинян.

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян пообещал в своей речи представить основные правила игры, которые будут простыми и понятными всем – все в рамках закона.

Второй этап выборов премьер-министра Армении состоится 8-го мая. Фракции «Елк», «Царукян» и АРФД выдвинули на этот пост кандидатуру Никола Пашиняна. Составляющая большинство в парламенте РПА заявила, что своей кандидатуры выдвигать не будет и поддержит кандидата, которого выдвинет 1/3 депутатов. Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Он не прошел, набрав 45 голосов «за» и 56 голосов «против». Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за».

Как сообщалось ранее, лидер фракции Национального Собрания «Выход» Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

«Фракция Республиканской партии Армении (РПА) сегодня провела заседание, по результатам которого объявила, что поддержит кандидата от народа на предстоящих выборах. То есть, если мы учтем сегодняшние политические заявления, вопрос выбора нашего кандидата во втором туре выборов премьер-министра практически решен. Вот почему мы должны делать конкретные действия. Завтра мы не проводим никаких митингов ни в Ереване, ни в регионах», - сказал Никол Пашинян.

Он призвал собравшихся следить за его страницей в Facebook в течение дня, по которой он будет информировать общественность о событиях, подчеркнув, что во всех случаях бдительность не должна быть потеряна.

Никол Пашинян призвал всех собраться снова 8 мая в день выборов премьер-министра.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.