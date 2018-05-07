Ара Баблоян ответил на заявление Левона Тер-Петросяна

Председатель НС Армении Ара Баблоян ответил на заявление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна по поводу антиконституционности сдачи депутатских мандатов Григором Аваляном и Агваном Варданяном. Как передает «Арменпресс», в ответе Баблояна сказано: «Обеспокоенность первого президента Армении Левона Тер-Петросяна в связи со сложением мандатов депутатами, очень ценна. Безусловно, необходимо, чтобы мы все руководствовали Конституцией, не нарушая буквы закона. Будучи спикером парламента, я всегда действовал именно по этому принципу, даже в самых сложных ситуациях. Что касается депутатов, представивших заявления о сложении мандата, фракция РПА уже заявляла, что какого-либо требования в отношении кого-либо из депутатов фракции представлено не было. Депутат Григор Авалян самостоятельно принял решение о сложении мандата, и право на это предусмотрено Конституцией. С депутатом Агваном Варданяном я беседовал лично. Он утверждал, что идет на этот шаг в соответствии со своими принципами, о чем он позже сделал заявление. Я посоветовал не спешить, воспользоваться конституционным правом не утверждать решение о сложении мандата, однако господин Варданян настаивал на том, что это решение - личное и основанное на принципах и убеждениях.

В соответствии с Конституцией, в настоящее время нам остается только ждать, а после - зафиксировать факты. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем руководствоваться конституциоей Армении».

Как сообщалось ранее, 2-го мая первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что требование в отношении депутатов о сложении мандата является антиконституционным.



"Несмотря на то, что в контексте происходящих в Армении волнений мои слова могут показаться мелочью, однако не могу не обратить внимание на следующее обстоятельство. В статье 94-й Конституции Армении отмечается, что "депутат представляет весь народ, не обременен императивным мандатом, руководствуется своей совестью и убеждениями". Следовательно, требование о сложении мандата, предъявляемое депутатам Григору Аваляну, Феликсу Цолакяну и Агвану Варданяну, является антиконституционным", - пишет Левон Тер-Петросян.

По словам Тер-Петросяна, как постоянно отмечает в эти дни международное сообщество, самым важным в процессе формирования власти является факт его соответствия конституции и букве закона, однако и без напоминания международного сообщества само по себе очевидно, что это исходит из интересов и власти, и оппозиции, и Армении.



"Законность (легитимность) власти, сформированной иным способом, не будет признана ни народом, ни международным сообществом. А мы десятилетиями являемся свидетелями того, какие угрозы создает эта реальность в вопросе обеспечения стабильности страны и внутринациональной солидарности", - заявляет первый президент страны.

Второй этап выборов премьер-министра Армении состоится 8-го мая. Фракции «Елк», «Царукян» и АРФД выдвинули на этот пост кандидатуру Никола Пашиняна. Составляющая большинство в парламенте РПА заявила, что своей кандидатуры выдвигать не будет и поддержит кандидата, которого выдвинет 1/3 депутатов. Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Он не прошел, набрав 45 голосов «за» и 56 голосов «против». Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за».

Как сообщалось ранее, лидер фракции Национального Собрания «Выход» Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

«Фракция Республиканской партии Армении (РПА) сегодня провела заседание, по результатам которого объявила, что поддержит кандидата от народа на предстоящих выборах. То есть, если мы учтем сегодняшние политические заявления, вопрос выбора нашего кандидата во втором туре выборов премьер-министра практически решен. Вот почему мы должны делать конкретные действия. Завтра мы не проводим никаких митингов ни в Ереване, ни в регионах», - сказал Никол Пашинян.

Он призвал собравшихся следить за его страницей в Facebook в течение дня, по которой он будет информировать общественность о событиях, подчеркнув, что во всех случаях бдительность не должна быть потеряна.

Никол Пашинян призвал всех собраться снова 8 мая в день выборов премьер-министра.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.