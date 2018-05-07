В Кремле началась церемония инаугурации президента России

Торжественная церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина начинается в понедельник в Большом Кремлевском дворце, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Путин в четвертый раз займет пост президента страны и уже во второй раз сроком на 6 лет.

На церемонии инаугурации впервые присутствуют не только представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, основных конфессий, иностранные дипломаты, представители общественных организаций и журналисты, но и участники избирательной кампании В.Путина - всего около пяти тысяч человек.

Церемония инаугурации Путина не претерпит принципиальных изменений и пройдет по сценарию, аналогичному тому, который был в 2000, 2004 и 2008 годах.

Инаугурация президента РФ проходит в трех залах Большого Кремлевского дворца - Георгиевском, Александровском и Андреевском.

Впервые в этот раз задействована и Соборная площадь Кремля - часть приглашенных будут на ней наблюдать за вступлением В.Путина в должность.