Эдмон Марукян призывает не искать разногласий в блоке «Елк»

В блоке «Елк» нет разногласий и противоречий. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат от фракции блока «Елк» Эдмон Марукян. По его словам, попытки искать разногласия в блоке «Елк» ведутся со дня его основания. «Попытки искать разногласия в блоке «Елк» ведутся со дня его основания. Я вижусь с Николом Пашиняном через день, увидевшись, мы обнимаемся, и если у нас нет проблем друг с другом, думаю, их не должно быть и у вас. А в течение движения мы достойно придерживались договоренностей. А о чем мы договаривались – знаем мы»,- сказал депутат от фракции блока «Елк» Эдмон Марукян. По его словам, то, что он не присоединился к Николу Пашиняну в первые дни его акций, объясняется тем, что каждый руководствовался своими принципами.

«Плюс, неверно представлять, будто мы оставили кого-то в одиночестве. Мы имели договоренности, которых придерживались. Первая – мы будем рядом с ним, если возникнет угроза применения силы. Мы были рядом, когда применялась сила. Мы посещали всех задержанных, вели работу с международными организациями с того момента, как задержали наших товарищей. Пашинян знал, когда мы будем рядом с ним»,- сказал депутат от фракции блока «Елк» Эдмон Марукян. По его словам, они и сами не верили в успех движения, поскольку они прекрасно знали – что будет делать Пашинян, однако не знали, что будут делать власти.

Второй этап выборов премьер-министра Армении состоится 8-го мая. Фракции «Елк», «Царукян» и АРФД выдвинули на этот пост кандидатуру Никола Пашиняна. Составляющая большинство в парламенте РПА заявила, что своей кандидатуры выдвигать не будет и поддержит кандидата, которого выдвинет 1/3 депутатов. Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Он не прошел, набрав 45 голосов «за» и 56 голосов «против». Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за».

Как сообщалось ранее, лидер фракции Национального Собрания «Выход» Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

«Фракция Республиканской партии Армении (РПА) сегодня провела заседание, по результатам которого объявила, что поддержит кандидата от народа на предстоящих выборах. То есть, если мы учтем сегодняшние политические заявления, вопрос выбора нашего кандидата во втором туре выборов премьер-министра практически решен. Вот почему мы должны делать конкретные действия. Завтра мы не проводим никаких митингов ни в Ереване, ни в регионах», - сказал Никол Пашинян.

Он призвал собравшихся следить за его страницей в Facebook в течение дня, по которой он будет информировать общественность о событиях, подчеркнув, что во всех случаях бдительность не должна быть потеряна.

Никол Пашинян призвал всех собраться снова 8 мая в день выборов премьер-министра.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.