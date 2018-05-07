СМИ: в Словакии ко Дню Победы выпустили сувенирную банкноту с нулевым номиналом

Власти Словакии выпустили сувенирную евробанкноту в честь годовщины окончания Второй мировой войны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в воскресенье сообщила словацкая газета Pravda.

По ее данным, на банкноте изображен танк чехословацкого производства LT-38 и мемориал Словацкого национального восстания (СНВ) в городе Банска-Бистрица. Там в 1944 году произошел бунт против немецких оккупантов.

Сувенирная продукция с ограниченным тиражом в 5 тыс. купюр поступит в продажу 8 мая. Приобрести банкноту можно будет в специальном банкомате Музея СНВ, цена сувенира составит два евро.

Банкнота, имеющая нулевой номинал, не сможет быть использована в финансовых операциях и предназначена лишь для коллекционеров и туристов. Несмотря на это, купюра обладает всеми достоинствами евро: голограммой, водными знаками, рельефной печатью и защитной нитью.