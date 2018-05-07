Джонсон уверен, что отказ от сделки с Ираном по атому будет ошибкой

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон полагает, что заключенная в 2015 году сделка с Ираном по атому является лучшей возможностью не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, а обеспокоенности Вашингтона можно устранить. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в статье министра, опубликованной в воскресенье в газете The New York Times в преддверии его начинающегося визита в США.

Говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), Джонсон отметил: "Из всех имеющихся у нас возможностей гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет меньше всего недостатков". "Разумеется, у него есть свои слабые стороны, но, я уверен, их можно исправить. В действительности, в настоящее время над тем, чтобы так и произошло, Великобритания работает с администрацией [президента США Дональда] Трампа и нашими французскими и германскими союзниками", - подчеркнул глава британского МИД.

Джонсон, говоря об ограничениях, которые были наложены на Тегеран, подчеркнул: "Сейчас, когда оковы на месте, я не вижу возможных выгод в том, чтобы отбросить их. Лишь Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу".

СВПД - договоренности, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция) и Германией в июле 2015 года и вступившие в стадию реализации в январе 2016 года. В ответ на отмену санкций, введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Трамп не раз уже утверждал, что СВПД не предотвратил возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочил тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. 12 января 2018 года президент предупредил, что Вашингтон прекратит участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".



