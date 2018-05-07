СМИ: китайская соцсеть WeChat заблокировала 500 млн сообщений с недостоверной информацией

Китайская социальная сеть WeChat, насчитывающая более 1 млрд пользователей, заблокировала около 500 млн сообщений, которые содержали вводящую в заблуждение информацию. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на доклад китайской Академии информации и коммуникационных технологий.

По ее данным, разработчики WeChat встроили в мессенджер социальной сети специальную программу, призванную распознавать и блокировать распространяемые пользователями "слухи" по ряду тем, например, спекуляции на тему исчезновения самолета компании Malaysia Airlines в марте 2014 года над Индийским океаном или публикации об альтернативных способах лечения рака. К концу 2017 года программа разослала 37 млн предупреждений о недостоверных данных, ею воспользовались более 19,7 млн пользователей.