В Бостоне открылся ресторан, где еду готовят роботы

Ресторан, в котором процесс приготовления пищи по большей части роботизирован, открылся на прошлой неделе в центре Бостона (штат Массачусетс). Основатели заведения называют его первым в своем роде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В новом месте, получившем название Spyce, подают преимущественно салаты. Основатели ресторана, как сообщается на его сайте, - четверо бывших студентов Массачусетского технологического института (одного из наиболее престижных вузов в США).

Главный кулинар заведения - француз Даниэль Булю. Рестораны под его управлением ранее были удостоены в общей сложности четырех звезд в гастрономическом путеводителе "Мишлен". Шеф-повар Spyce - американец Сэм Бенсон.

Как подчеркивают основатели заведения на его странице, Spyce - "это первый в мире ресторан с роботизированной кухней для приготовления сложных блюд". "Мы разработали данную концепцию в надежде решить проблему, с которой мы сами сталкивались, когда не могли найти здоровую и вкусную пищу по приемлемой цене", - отмечают молодые люди.

Весь процесс непосредственного приготовления пищи занимает не больше трех минут. При этом полностью роботизированным ресторан назвать нельзя, персонал выполняет целый ряд задач, которые технике пока не под силу. Это, в частности, подготовка ингредиентов, добавление в блюда некоторых приправ, обслуживание техники.

Цены в Spyce, по меркам Бостона или Нью-Йорка, сравнительно низкие: стоимость одной тарелки обычного салата начинается от $7,5. Ресторан может вместить несколько десятков человек. В зале имеется как общий стол, так и маленькие столики для двоих.

Открытие заведения состоялось 3 мая. Первые 100 блюд были поданы бесплатно.





