По делу об убийстве 26-летнего молодого человека в Ереване выдвинуто обвинение

В СК Армении выдвинуто обвинение по делу об убийстве 26-летнего молодого человека в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Как сказано в сообщении, напротив одного из домов по второй улице Кармир Блура столицы 4 мая сего года было обнаружено тело жителя Еревана Гора Гаспаряна, 1992 года рождения.

По данному факту в следственном отделе административного района Шенгавит следственного управления СК Армении по Еревану возбуждено уголовное дело по 1 части 104 статьи УК Армении, создана следственная группа.

В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий выяснился целый ряд обстоятельств, личность человека, совершившего предполагаемое преступление. Это житель Еревана 1995 года рождения. На основании достаточных фактических данных ему предъявлено обвинение по 1 части 104 статьи УК Армении. Следователь представил в суд ходатайство о применении в отношении последнего меру пресечения в виде ареста, что было удовлетворено.

Предпринимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.