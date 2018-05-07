В качестве секретаря фракции АРФД в НС Армении Агвана Варданяна сменит Арменуи Кюрегян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции АРФД Армен Рустамян.

«Агван Варданян сдает мандат. Однако до 10-го мая еще есть время для доведения процедур до конца. Мы решили, что в качестве секретаря фракции АРФД в НС Армении Агвана Варданяна сменит Арменуи Кюрегян»,- сказал руководитель фракции АРФД Армен Рустамян.

Он прокомментировал также разговоры на тему отказа Агвана Варданяна от мандата. «По этому поводу есть разнообразные разговоры. Активизировался первый президент. Он пытается создать бурю в стакане воды. Если говорят о конституционных правах депутата, то Агван Варданян воспользовался именно ими. Он не проголосовал в соответствии со своими убеждениями, и по своей совести сдал мандат. Здесь нет ничего антиконституционного. Когда же мы говорим о своем уставе и своих шагах, то речь идет о внутреннем уставе партии»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, во время обсуждений в НС Армении 1-го мая секретарь парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян заявил о том, что не будет участвовать в голосовании на выборах Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Варданян подчеркнул, что он представляет фракцию, которая приняла решение голосовать за кандидатуру Пашиняна, следовательно, готов сложить мандат, если партия потребует.

«Я также являюсь частью народа, вдохновлен этим движением, этим независимым поколением, желанию, чтобы накопленная огромная энергия служила усилению государственности, чтобы внезапно не оказалось новых разочарований и потерь. Я не могу взять на себя личную ответственность и голосовать за кандидатуру г-на Пашиняна. В противном случае я нарушу свое конституционное право голосовать с совестью и убеждениями. Честно говоря, это даже не выборы, мне оставили два варианта: голосовать за Никола или за Пашиняна. Я не буду голосовать, но это одна сторона вопроса. Я член АРФД, я представляю партию и фракцию, которая приняла решение проголосовать за Пашиняна. Для меня есть один выход из этой трудной ситуации. Если партия потребует, я готов сложить мандат», - сказал Варданян.

Он добавил, что ценит самопожертвование и решительность Никола Пашиняна, верит в честность его устремлений. «Но я никогда не руководствовался личностями, я не имел идолов. У меня есть опасение. В этих условиях я не могу быть уверен, что все это не является частью сложных и многослойных сценариев гораздо большей игры с неизвестными интересами и последствиями. Будьте уверены, я ничего не говорю без оснований. Если эти вещи мне непонятны, я не исключаю, что у них не будет необратимых трагических последствий для моего народа, прекрасных молодых людей на площади, для Арцаха и моей государственности», - подчеркнул секретарь фракции АРФД.

Позже Верховный орган АРФ «Дашнакцутюн» сообщил, что высказанное сегодня депутатом фракции АРФД Агваном Варданяном в Национальном Собрании Армении мнение является личным решением и не соответствует официальной позиции Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

«Произошло грубое дисциплинарное нарушение, которое станет предметом обсуждения. Соответственно, Верховный орган АРФД Армении требует от Агвана Варданяна преждевременно сложить свой мандат», - говорится в заявлении Верховного органа АРФД.

3-го мая Агван Варданян это сделал.

Как сообщалось ранее, бывший депутат от фракции АРФД Агван Варданян прокомментировал свою отставку. Об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении. По его словам, он сложил мандат, как и обещал.

На замечание о том, что он был волен голосовать по своему разумению, и требование об отставке является противозаконным, он сказал: «Думаете, я этого не знаю? Однако я заявил о своей готовности отказаться от мандата – если захочет партия».

На вопрос, обсуждается ли вопрос о его исключении из рядов партии, Агван Варданян ответил: «Мы побеседуем с друзьями-однопартийцами, так что вы будетет осведомлены».

Позже Верховный орган партии АРФД сообщает, что, рассмотрев дисциплинарный вопрос товарища Агвана Варданяна, решил удалить его из рядов АРФД.