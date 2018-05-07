Азиатский банк развития приобретает долевое участие в Америабанке для расширения доступа к финансовым услугам в Армении

Азиатский банк развития (АБР) и ЗАО «Америабанк» заключили договор о приобретении долевого участия на сумму 30 миллионов долларов США для укрепления банковского сектора Армении и расширения доступа к финансовым услугам в стране. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Америабанк».

Это первая сделка по долевому инвестированию АБР в Армении. АБР утвердил также кредит в размере 30 миллионов долларов США, предоставляемый Америабанку. Договор был подписан директором армянского офиса АБР Шейном Розенталeм и председателем Совета директоров Америабанка Андреем Мкртчяном на официальной церемонии, состоявшейся в Ереване.

«Мы рады инвестировать в Америабанк. Благодаря сотрудничеству с динамичной командой Америабанка, мы поможем расширить объемы кредитования малого и среднего бизнеса, таким образом способствуя росту и развитию Армении», - отметил г-н Розенталь.

Важнейшая роль Америабанка в развитии экономики Армении и местной банковской системы, высокие показатели деятельности банка за последние десять лет, в дополнение к все более активной роли банка в повышении благосостояния общества стали ключевыми факторами для реализации этого важного начинания. Америабанк лидирует в банковской системе РА по всем ключевым финансовым показателям. У банка самый большой кредитный портфель в стране. В конце 1-го квартала 2018 года активы банка составили 1.4 млрд долларов США.

«Мы высоко ценим новый уровень сотрудничества. Это напрямую свидетельствует о глубоком доверии АБР по отношению к Америабаку. Это начинание создаст новый импульс для Банка для достижения стратегических целей и реализации долгосрочных устремлений, а также поможет расширить доступ к мировым рынкам капитала в обозримом будущем. Я уверен, что наши совместные усилия поспособствуют развитию банковского сектора Армении и экономическому росту в нашей стране в целом и росту МСП, в частности», - прокомментировал председатель Совета директоров Америабанка Андрей Мкртчян.

Доступ к финансированию в Армении считается серьезной проблемой, особенно для МСП и микропредпринимателей, несмотря на их значительную роль в экономике Армении. МСП составляют подавляющее большинство предприятий в стране, однако их доля в ВВП страны и в уровне занятости населения непропорционально низкая (43% и 41,7% соответственно).

Укрепление банковского сектора Армении поможет расширить доступ МПС к кредитным средствам и частным финансовым услугам в стране и одновременно увеличит возможности финансирования Америабанка для обслуживания МСП. В частности, проект позволит Америабанку стабильно финансировать малый и средний бизнес, таким образом, способствуя созданию новых рабочих мест, а также росту и диверсификации экономики Армении.В рамах данного финансирования АБР планирует также предоставить Америабанку техническое содействие (грант) для реализации инвестиций в секторы цифрового банкинга, ИТ систем и управления рисками.

Азиатский банк развития, головной офис которого находится в Маниле, был основан в 1966 г. с целью сокращения уровня нищеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посредством инклюзивного экономического и экологически устойчивого роста, а также региональной интеграции. В него входят 67 государств, в том числе 48 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Подробнее см. на сайте www.adb.org

ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг. подробнее см. на сайте www.ameriabank.am