В Армении военнослужащие ЮВО ко Дню Победы восстановили более 100 воинских мемориалов и памятников

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, восстановили и отремонтировали более 100 захоронений и мемориалов русским воинам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов военнослужащие соединения выполнили ремонтные работы, побелку и покраску памятников на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам танкистам», «Воинам зенитчикам» и других воинских захоронениях. Также в военных городках и за их пределами были выполнены покрасочные работы, проведена реставрация постаментов с военной техникой, стел, убрана прилегающая к ним территория.

9 мая в городах Гюмри и Ереван пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На мемориальных комплексах «Воинская Слава» в Гюмри и «Мать Армении» в Ереване пройдут праздничные митинги и торжественные построения подразделений Гюмрийского и Ереванского гарнизонов, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы вечному огню и к местам захоронений русских воинов.