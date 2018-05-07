Минобороны опубликовало видео о возможностях БМПТ «Терминатор»

Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий боевые возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах ролика продолжительностью 49 секунд, опубликованных ведомством, показаны боевые машины, проходящие через полосу препятствий, а также их стрельба по целям условного противника.

Наряду с другой новейшей боевой техникой БМПТ "Терминатор" в этом году впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади.

