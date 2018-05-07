Почти 90% россиян считают, что стране нужны преобразования, выяснил ВЦИОМ

Почти 90% россиян говорят, что России сейчас нужны преобразования, в том числе 59% выступают за перемены в большинстве сфер, лишь 2% жителей страны не считают нужными какие-либо изменения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В обществе выражен запрос на преобразования: 59% опрошенных говорят о необходимости перемен в большей части сфер (во всех социально-демографических группах эта доля превышает 50%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oколо 30% респондентов придерживаются мнения, что России требуются изменения только в некоторых сферах жизни общества, лишь 2% опрошенных полагают, что стране сейчас не нужны преобразования. Еще 9% участников опроса затруднились ответить на этот вопрос.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что поддержка Владимира Путина как главы государства сегодня находится на весьма высоком уровне, близком к историческим максимумам. Так, в ходе опроса ВЦИОМ в начале мая 82% респондентов сказали, что одобряют деятельность президента России.

"Общественный запрос, обращённый к нему — это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян", — сказал Федоров, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29-30 апреля и 2 мая 2018 года среди 3 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 1,8%.