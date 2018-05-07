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Прибывшие из Катара и Китая предприниматели заинтересованы в инвестициях в отрасль энергетики в Армении


И.о. министра энергетики Армении Ашот Манукян принял прибывших из Катара и Китая предпринимателей, представляющих компании «Redco International W.L.L.» и «PowerChina» Саифа-Ур-Рехмана и Сон Доншена. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетики Армении.

И.о. министра энергетики Армении Ашот Манукян сказал о важности визита предпринимателей, подчеркнув, что уже имеется опыт сотрудничества с китайскими компаниями.

И.о. министра энергетики Армении Ашот Манукян представил планы развития отрасли в Армении до 2036 года, в частности, в области восстанавливаемой энергетики.

Поблагодарив за прием, Сон Доншен представил Ашоту Манукяну деятельность возглавляемой им компании и обсудил возмжности совместной деятельности в Армении.

Собеседники обменялись мыслями о перспективах обновления и перевооружения ААЭС. Кроме того, обсуждались темы региональной интеграции энергосистем, в частности, сотрудничества Армении с Ираном и Грузией.


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