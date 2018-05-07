Из Мексики в Россию перед ЧМ-2018 привезут гигантские мячи

Гигантские макеты футбольных мячей, символизирующие 32 страны-участницы предстоящего чемпионата мира по футболу в России, отправятся из Мехико в Москву, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выставка работ почти месяц идет на центральном проспекте мексиканской столицы Реформе. Каждый макет разрисовывал отдельный художник из артистической группы Locos por el Arte ("Помешанные на искусстве"), говорится в сообщении группы.

"Чемпионат мира скоро начнется, и предметы выставки Ball Parade ("Парад мячей") совершат путешествие, чтобы прибыть вовремя и показать миру мексиканские культуру и искусство", — сообщает группа художников.

Макетам мячей, расписанным в стиле каждой страны, принимающей участие в мировом первенстве, предстоит преодолеть более 10,4 тысячи километров и разместиться прямо на Красной площади в Москве, отмечает Locos por el Arte. Отправление выставки намечено на 13 мая.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.