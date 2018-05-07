МОН призвало восстановить в Ширакском госуниверситете нормальный учебный процесс

МОН призвало профессорско-преподавательский состав, студентов восстановить в Ширакском госуниверситете нормальный учебный процесс. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении.

«Подчеркиваем, что недопустимо возникшие в ВУЗе неурегулированные трудовые отношения переносить на студентов, особенно, в столь ответственный этап учебы – накануне сессии. По поводу возникшей в ШГУ атмосферы считаем должным упомянуть, что эта проблема много раз обсуждалась в МОН Армении, в том числе, с участием экс-министра Левона Мкртчяна и председателя совета попечителей ШГУ Феликса Цолакяна. Об этом сообщалось публично.

В результате упомянутых обсуждений была достигнута договоренность решить проблемы в правовом русле. Если же образовались новые проблемы, лучшим способом их решения является созыв внеочередного заседания Управленческого совета ШГУ.

Что касается заявлений о том, что ВРИО министра ОН Армении Ваграм Мкртчян прибудет в Гюмри в понедельник, к 12 часам, то считаем должным сообщить, что подобных договоренностей не было, однако ВРИО министра ОН Армении Ваграм Мкртчян готов принять участие в внеочередном заседании Управленческого совета ШГУ».

Как сообщалось ранее, студенты Ширакского госуниверситета требуют отставки ректора. Они начали акцию протеста в районе 12:00 5-го мая, собравшись около университета, и требуют отставки Саака Минасяна, который одновременно является и руководителем Ширакского отделения РПА.

Решение об указанной акции протеста было принято 4-го мая, когда ректор уволил проректора Анаит Фарманян.

Месяц назад ректор уволил с работы преподавателей Гагика Амбаряна, Ованеса Хорикяна, которые еще в 2017 году подписали открытое письмо, в котором говорилось о злоупотреблениях Минасяна.

Сегодня на акцию протеста вышли и сторонники ректора, которые утверждают, что обвинения в его адрес беспочвенные. Сам Саак Минасян сказал, что, хотя и он одновременно является и руководителем Ширакского отделения РПА, ВУЗ является аполитичным институтом, что вызвало недовольство протестующих.

Участники акции протеста дали ректору время до 14:00 для подачи заявления об отставке. Не получив ответа, протестующие зашли в здание университета.

Они объявил бессрочный сидячий пикет, ожидая встречи с представителем МОН Армении, ректор же скрылся в неизвестном направлении.