Землетрясение, произошедшее в Турции, ощущалось и в Ереване

Наблюдательная сеть Службы сейсмической защиты Армении зарегистрировала 6-го мая в 22:18 по местному времени землетрясение, координаты которого соответствуют 39.810 северной широты и 43.170 восточной долготы, что находится на 18 км северо-восточнее турецкого города Агры. Глубина очага – 10 км, сила землетрясения - 3,4 магнитуд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы сейсмической защиты Армении.

Глубина очага – 10 км, сила землетрясения – 4,1 магнитуд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы сейсмической защиты Армении.

В эпицентре сила подземных толчков равнялась 5-6 баллам. Землетрясение ощущалось в Ереване, силою в 2-3 балла. Эпицентр находился на расстоянии 80-85 км от государственной границы Армении.