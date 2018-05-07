Серия землетрясений в Сальвадоре повредила более 180 домов

Серия землетрясений разрушила в Сальвадоре 11 домов и повредила около 170, пострадал один человек. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщила служба гражданской обороны страны в Twitter.

По ее данным, землетрясения магнитудой от 3,2 до 5,6 произошли в минувшие выходные. Больше всего от них пострадали муниципалитеты Чирилагуа (департамент Сан-Мигель), Интипука (департамент Ла-Унион) и Эль-Кармен (департамент Санта-Ана), где власти объявили желтый и оранжевый уровень опасности сроком на 30 дней.

В результате землетрясений пострадал ребенок, он был госпитализирован с травмами головы и повреждениями легких.

Министерство окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора распространило в Twitter сводку, согласно которой на 19:00 воскресенья по местному времени (4:00 понедельника мск) в стране были зафиксированы 348 подземных толчков, 47 из них ощущались местными жителями.