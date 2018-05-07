Одно из первенств Европы по традиционному карате пройдет в Армении: самый важный результат «Ararat Cup 2018»

Завершилось международное первенство «Ararat Cup 2018», которое стартовало 5-го мая, где принимали участие спортсмены из Армении, Ирана, Польши, Узбекистана, РФ, Израиля и Молдовы. Под своей крышей армянские каратисты показали хороший результат.

По мнению председателя федерации традиционного карате Армении Сурена Матевосяна, этот турнир был особенно важен для молодых спортсменов, для многих из которых это был первый опыт участия в международных соревнованиях.

Как передает «Арменпресс» , проведение состязаний «Ararat Cup 2018» стао первым, и, судя по отзывам, удачным опытом для федерации традиционного карате Армении. Как сказал председатель Международной федерации традиционного карате (WTKF) Владимир Кеичинский, он впечатлен уровнем организации турнира, и сейчас обсуждается вопрос о том, что, возможно, одно из первенств Европы по традиционному карате пройдет в Армении.