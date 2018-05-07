Не менее 30 домов разрушены потоками лавы извергающегося на Гавайях вулкана

По меньшей мере 30 домов уничтожены потоками лавы в одном из районов на Гавайях, пока вулкан Килауэа продолжает извергаться. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Hawaii News Now.

По данным портала, количество трещин, из которых извергается лава, достигло десяти. Фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров в высоту.

"Извержение продолжается", — приводит портал слова представителя управления гражданской обороны округа Гавайи Талмадге Магно.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.