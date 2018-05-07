Эмманюэль Макрон завершает первый год президентской пятилетки

Президент Франции Эмманюэль Макрон встречает в Елисейском дворце первую годовщину своей победы на выборах. Год назад, опираясь на созданное им надпартийное движение "Республика на марше" , он одержал убедительную победу в президентской гонке, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент Макрон мало чем отличается от кандидата Макрона, - говорят в окружении президента. - Он всегда на марше и не любит пауз".

Еще осенью он говорил, что "воздействие реформ можно будет ощутить через полтора-два года". Прогнозы экономики, однако, уже пересмотрены в сторону увеличения. По итогам 2017 года экономический рост составил 2%. Это вдвое больше чем в три предшествующие года, когда экономика прирастала всего на 1%.

Ему удалось добиться и снижения безработицы. Очередь за рабочими местами уменьшилась на 33 тыс. человек.

Снизился дефицит бюджета. Сейчас он ниже 3% ВВП. Как считают деловые эксперты, Еврокомиссия теперь должна прекратить штрафные процедуры, начатые против Франции с 2009 году в связи с чрезмерным дефицитом.

"Франция вернулась", - объявил Макрон на всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

Забастовки, вспыхнувшие этой весной на транспорте, сказались на его рейтинге, но падение популярности Макрона, как свидетельствуют итоги первого года, происходит более медленно, чем у его предшественников.