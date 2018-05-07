В Лиссабоне прошла церемония открытия конкурса Евровидение-2018

В Лиссабоне прошла церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение-2018. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт конкурса, торжественная церемония состоялась в Музее искусства, архитектуры и технологии. На мероприятии присутствовали президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и министр культуры Луис Фелипе Кастро Мендес. Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала в Киеве.

В Евровидении принимают участие 43 страны. Армению представит певец Севак Ханагян с песней Qami (Ветер).

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится восьмого мая, второй – десятого мая, а финал – двенадцатого мая.

Севак Ханагян выступит в первом полуфинале под 16 номером.