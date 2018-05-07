Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего

В шестом гарнизонном отделе Главного военного следственного управления СК Армении ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего срочной службы, рядового Левона Торосяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

По сведениям, 6-го апреля около 07:30 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Армении было обнаружено тело военнослужащего Л.Торосяна со сквозным пулевым ранением в области нижней челюсти и макушечного отдела черепа (входное отверстие – в области челюсти, а выходное – в области макушки).Возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 110-й (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Армении.Назначена судебно-медицинская экспертиза, предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств смерти военнослужащего и проверки возможных версий.