Возле села Араксаван автомобиль съехал в  поле,  есть двое пострадавших

6 мая в 14:13 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что возле села Араксаван на трассе Ереван-Мегри произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарных-спасателей.

Выяснилось, что на 22 км трассы Ереван-Мегри автомобиль BMW (водитель Т.М, 1981 г/р) съехал с проезжей части и оказался в поле, в результате чего водитель и пассажир (Г.М., 2012 г/р) с различными телесными повреждениями доставлены в МЦ «Мурацан».

Спасатели обесточили машину и с помощью спецтехники подтянули к эвакуатору.