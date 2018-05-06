Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Возле села Араксаван автомобиль съехал в  поле,  есть двое пострадавших


6 мая в 14:13 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что возле села Араксаван на трассе Ереван-Мегри произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарных-спасателей.

Выяснилось, что на 22 км трассы Ереван-Мегри автомобиль BMW (водитель Т.М, 1981 г/р) съехал с проезжей части и оказался в поле, в результате  чего водитель и пассажир  (Г.М., 2012 г/р) с различными телесными повреждениями доставлены в МЦ «Мурацан».

Спасатели обесточили машину и с помощью спецтехники подтянули к эвакуатору.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации