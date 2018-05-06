Возле села Араксаван автомобиль съехал в поле, есть двое пострадавших
6 мая в 14:13 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что возле села Араксаван на трассе Ереван-Мегри произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.
На место выехал боевой расчет пожарных-спасателей.
Выяснилось, что на 22 км трассы Ереван-Мегри автомобиль BMW (водитель Т.М, 1981 г/р) съехал с проезжей части и оказался в поле, в результате чего водитель и пассажир (Г.М., 2012 г/р) с различными телесными повреждениями доставлены в МЦ «Мурацан».
Спасатели обесточили машину и с помощью спецтехники подтянули к эвакуатору.
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