На боевой позиции одного из подразделений  ВС РА погиб военнослужащий

6 мая около 07:30 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Минобороны Армении, дислоцированных в северном направлении, было обнаружено тело военнослужащего срочной службы Левона Арсеновича Торосяна (1999 г.р., призыв 2017-2, Армавирский ВК) – со смертельным огнестрельным ранением в голову.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего.