Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Минобороны  РА  представило разъяснения в  связи с открытым письмом сотрудников Сисианского МЦ


Минобороны  РА  представило разъяснения в  связи с открытым письмом сотрудников Сисианского МЦ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в разъяснении говорится:

«ЗАО "Сисианский медицинский центр", являясь лицензированным государством областным медучреждением, оказывающим медуслуги на  бесплатной  и льготной  основе, слабо оснащено лабораторным и диагностическим инструментарием. Тяжелая ситуация сложилась и с общим состоянием здания МЦ.

Из-за отсутствия  надлежащих условий и вследствие  низкого уровня медуслуг и обслуживания, население  Сисианского региона обращается за медпомощью в Зангезурский гарнизонный госпиталь, который оснащен достаточным лабораторным и диагностическим инструментарием, а также обладает опытным   персоналом и прекрасным зданием,   что дает возможность обеспечить соответствующий уровень и качество медпомощи.

Кроме того, МЦ и госпиталь в своей ежедневной  деятельности дублируют друг друга в  оказании стационарных медуслуг населению, порой  даже  мешая друг другу. При автономной деятельности двух медорганизаций  распыляет и без того скудный медицинский потенциал региона. 

Для  решения этой  проблемы совместным приказом трех Министерств Армении – обороны, здравоохранения  и  территориального управления и развития  сформирована рабочая группа, в составе  которой был и представитель Сюникской  областной  администрации, изучила и обсудила  создавшуюся ситуацию. Были проведены встречи с сотрудниками МЦ.

С целью усовершенствования оказания  медпомощи и комплектации вакантных мест, одним из оптимальных вариантов принято решение о ликвидации МЦ  и предоставление выполнения его функций гарнизонному госпиталю.   

Для этого в  структуре  госпиталя  предусмотрены те лечебные отделения и службы, которые необходимы  для  оказания  медуслуг населению в  полном объеме.

Увеличение отделений  и служб госпиталя (акушерско-гинекологическое, педиатрическое, скорой  м/помощи, амбулаторно-поликлиническое, диагностическое, анатомическое) позволит  врачам, среднему  и младшему  медперсоналу Сисианского МЦ в полном составе  перейти в госпиталь.

Решением правительства РА  N 464-Ա от 12 апреля 2018г. здания, строения и мединвентарь СМЦ, переданный в  ведение  Минобороны, позволит организовать внебольничную м/помощь населения на месте (в  Спитаке), а стационарную помощь – в Зангезурском гарнизонном госпитале.

Как создание  новой структуры отделений и перемещения  медперсонала СМЦ, так и передача имущества и процедура ликвидации будут проведены в  установленном законом порядке, в течение  чего оказание  медуслуг и обслуживание  населения  будут проводиться в полном объеме  и без нарушений.

В результате появляется возможность обеспечить максимальный уровень, безопасность и предоставление в  полном объеме медуслуг  26-тысячному населению 36 сел и города Сисиан. Повысить медицинское  обеспечение населения во время мероприятий органов чрезвычайных ситуаций и обороны, а также максимально эффективное использование  медицинского персонала».




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации