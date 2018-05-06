Минобороны РА представило разъяснения в связи с открытым письмом сотрудников Сисианского МЦ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в разъяснении говорится:

«ЗАО "Сисианский медицинский центр", являясь лицензированным государством областным медучреждением, оказывающим медуслуги на бесплатной и льготной основе, слабо оснащено лабораторным и диагностическим инструментарием. Тяжелая ситуация сложилась и с общим состоянием здания МЦ.

Из-за отсутствия надлежащих условий и вследствие низкого уровня медуслуг и обслуживания, население Сисианского региона обращается за медпомощью в Зангезурский гарнизонный госпиталь, который оснащен достаточным лабораторным и диагностическим инструментарием, а также обладает опытным персоналом и прекрасным зданием, что дает возможность обеспечить соответствующий уровень и качество медпомощи.

Кроме того, МЦ и госпиталь в своей ежедневной деятельности дублируют друг друга в оказании стационарных медуслуг населению, порой даже мешая друг другу. При автономной деятельности двух медорганизаций распыляет и без того скудный медицинский потенциал региона.

Для решения этой проблемы совместным приказом трех Министерств Армении – обороны, здравоохранения и территориального управления и развития сформирована рабочая группа, в составе которой был и представитель Сюникской областной администрации, изучила и обсудила создавшуюся ситуацию. Были проведены встречи с сотрудниками МЦ.

С целью усовершенствования оказания медпомощи и комплектации вакантных мест, одним из оптимальных вариантов принято решение о ликвидации МЦ и предоставление выполнения его функций гарнизонному госпиталю.

Для этого в структуре госпиталя предусмотрены те лечебные отделения и службы, которые необходимы для оказания медуслуг населению в полном объеме.

Увеличение отделений и служб госпиталя (акушерско-гинекологическое, педиатрическое, скорой м/помощи, амбулаторно-поликлиническое, диагностическое, анатомическое) позволит врачам, среднему и младшему медперсоналу Сисианского МЦ в полном составе перейти в госпиталь.

Решением правительства РА N 464-Ա от 12 апреля 2018г. здания, строения и мединвентарь СМЦ, переданный в ведение Минобороны, позволит организовать внебольничную м/помощь населения на месте (в Спитаке), а стационарную помощь – в Зангезурском гарнизонном госпитале.

Как создание новой структуры отделений и перемещения медперсонала СМЦ, так и передача имущества и процедура ликвидации будут проведены в установленном законом порядке, в течение чего оказание медуслуг и обслуживание населения будут проводиться в полном объеме и без нарушений.

В результате появляется возможность обеспечить максимальный уровень, безопасность и предоставление в полном объеме медуслуг 26-тысячному населению 36 сел и города Сисиан. Повысить медицинское обеспечение населения во время мероприятий органов чрезвычайных ситуаций и обороны, а также максимально эффективное использование медицинского персонала».