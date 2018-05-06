Посол Армении в России самым строгим образом осуждает высказывания Михаила Леонтьева о происходящих в Армении событиях

Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян призывает не делать выводы о представлениях российского журналистского и экспертного сообщества о событиях в Армении, исходя из «мнения» одного или двух человек, при этом самым строгим образом осуждая высказывания Михаила Леонтьева о происходящих в Армении событиях. Как передает Арменпресс, об этом говорится в мнении посла по поводу высказываний Михаила Леонтьева в эфире Радио «Комсомольская правда», размещенного на официальной странице «Фейсбук» Посольства Республики Армении в Российской Федерации.

Посол Вардан Тоганян отметил: «Несколько слов по поводу высказываний пресс-секретаря НК «Роснефть» Михаила Леонтьева в эфире Радио «Комсомольская правда» (от 3 мая 2018 года).

Сложно сказать, насколько компетентен Михаил Леонтьев в вопросах добычи и реализации углеводородов, но в истории и геополитике – и, в частности, в отношениях между Арменией и Россией – он явно перестал разбираться. Не говоря уже о внутриполитической ситуации, сложившейся в нашей стране.

Кстати, Михаила Леонтьева я лично знаю более двадцати лет и некогда считал его довольно осведомленным экспертом в вопросах Закавказья, но то, что нагородил он в ходе этого эфира, можно лишь расценивать как опасную провокацию, и к тому же с очевидными проявлениями абсолютного бескультурья.

Не позволю себе цитировать эти высказывания и в этом формате ограничусь лишь вопросом: о чем Вы, г-н пресс-секретарь?

Хотелось бы вновь напомнить, что происходящее в Армении – внутриполитическое явление, о России, армяно-российских союзнических отношениях и смене вектора внешней политики республики здесь и речи нет. Свидетельств тому множество.

В этой ситуации мне остается думать, что именно это и не устраивает Михаила Леонтьева. И не исключено, что у него есть собственные мотивы на это, которые в принципе не трудно понять.

В любом случае очевидным остаётся одно: высказывания г-на пресс-секретаря, по сути, не что иное, как попытка очернить Армению и, если угодно, разжечь ненависть к ней и всему армянскому народу, в том числе и к нашим соотечественникам, проживающим в России.

Я самым строгим образом осуждаю эти высказывания, и проблема не только в формулировках. Но, в тоже время, хочу отметить, что исходя из «мнения» одного или двух, не стоит делать выводы о представлениях российского журналистского и экспертного сообщества о событиях в Армении, не говоря уже об официальной позиции братской для Армении России.

Призываю наших соотечественников не поддаваться имевшим в последние дни место провокациям со стороны так называемых «экспертов» и не потакать пытающихся пропиарить себя на фоне происходящих в Армении событий».