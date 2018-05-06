Серж Танкян и Никол Пашинян выступят во время  предстоящего митинга  на площади Республики

Руководитель блока «Елк», кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян и вокалист всемирно известной рок-группы System of a Down Серж Танкян выступят во время предстоящего 7 апреля митинга на площади Республики. Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал Никол Пашинян.

«Вчера я говорил с ним по телефону. Самолет приземлится в 20։05, и думаю, уже в 21։00 мы сможем быть на площади Республики, где мы Сержем Танкяном выступим и наметим планы на следующий день.

Конечно, будут и такие, кто пожелает встретить и поприветствовать Танкяна. Давайте договоримся: мы организуем эту встречу в надлежащем масштабе и с высоким настроением.

Кто захочет встретить и поприветствовать его по тротуару проспекта Исакова на пути из аэропорта в Ереван, могут, по своему усмотрению, так и сделать», - написал Пашинян.

8 мая в Национальном собрании РА состоятся выборы премьер-министра РА. Единственный кандидат - Никол Пашинян.