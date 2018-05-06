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Серж Танкян и Никол Пашинян выступят во время  предстоящего митинга  на площади Республики


Руководитель блока «Елк», кандидат в  премьер-министры РА  Никол Пашинян и вокалист всемирно известной  рок-группы System of a Down Серж Танкян выступят во время  предстоящего 7 апреля митинга  на площади Республики. Как  передает Арменпресс,  об этом в Facebook написал Никол Пашинян.

«Вчера я говорил с ним  по телефону. Самолет приземлится в 20։05, и думаю, уже в 21։00 мы  сможем быть на площади Республики, где  мы  Сержем Танкяном выступим и наметим планы  на  следующий день.

Конечно, будут и такие, кто пожелает встретить и поприветствовать Танкяна. Давайте  договоримся: мы  организуем эту  встречу в надлежащем масштабе и с высоким настроением.

Кто захочет встретить и поприветствовать его  по тротуару  проспекта Исакова на пути из аэропорта  в  Ереван, могут, по своему  усмотрению, так и сделать», - написал Пашинян.

8 мая в Национальном собрании РА  состоятся выборы  премьер-министра РА. Единственный кандидат - Никол Пашинян.




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