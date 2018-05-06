На время Мундиаля в 11 городах РФ будет введен особый режим

Граждане, въезжающие в города и регионы России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, обязаны в течение 24 часов зарегистрироваться в соответствующих органах МВД РФ по месту пребывания.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

«Сообщаем гражданам Армении, отбывающим в РФ, что в некоторых городах и регионах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, на время проведения турнира с 25 мая по 25 июля будут ужесточены меры безопасности. Граждане, въезжающие в города и регионы России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, обязаны в течение 24 часов зарегистрироваться в соответствующих органах МВД РФ по месту пребывания», - написал Тигран Балаян.

Он представил список городов, где будет действовать ужесточенный режим: Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи.

Ранее Государственная миграционная служба Министерства территориального управления и развития Армении сообщала, что согласно положениям особого режима

иностранные граждане, в том числе и РА, обязаны в течение 24 часов зарегистрироваться в соответствующих органах МВД РФ по месту пребывания;

вход в пассажирские автобусы в указанных городах будет ограничен;

в указанный период будет ужесточен миграционный контроль.

Миграционная служба призывает граждан Армении соблюдать правила пребывания на территории России и напоминает, что даже мелкие правонарушения могут стать причиной для применения жестких мер.