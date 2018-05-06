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На время Мундиаля в 11 городах РФ будет введен особый режим


Граждане, въезжающие в города и регионы России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, обязаны в течение 24 часов зарегистрироваться в соответствующих органах МВД РФ по месту пребывания.

Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.  

«Сообщаем гражданам Армении, отбывающим в РФ, что  в некоторых городах и регионах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, на время проведения турнира с 25 мая по 25 июля будут ужесточены меры безопасности. Граждане, въезжающие в города и регионы России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, обязаны в течение 24 часов зарегистрироваться в соответствующих органах МВД РФ по месту пребывания», - написал Тигран Балаян.

Он представил список  городов, где будет действовать ужесточенный режим: Волгоград, Екатеринбург, Калининград,   Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара,  Санкт-Петербург, Саранск, Сочи.    

Ранее Государственная миграционная служба  Министерства территориального управления и развития  Армении сообщала, что согласно положениям особого режима

  • иностранные граждане, в том числе и РА, обязаны в течение 24 часов зарегистрироваться в соответствующих органах МВД РФ по месту пребывания;
  • вход в пассажирские  автобусы в указанных городах будет ограничен;
  • в указанный период будет ужесточен миграционный контроль.

Миграционная служба призывает граждан Армении соблюдать правила пребывания  на  территории России и напоминает, что даже мелкие  правонарушения  могут стать причиной для  применения жестких мер.




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